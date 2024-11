Così il presidente del Senato nel corso nell’iniziativa elettorale svoltasi a Lamezia dove ha incontrato i candidati calabresi di Liberi e Uguali

«Ero bambino quando si è iniziato a parlare di Ponte sullo Stretto, è costata più la progettazione forse che fare il Ponte. Io prima di tutto farei altre infrastrutture, se penso a esempio che in Sicilia c'è ancora la ferrovia a un solo binario. A ogni elezione si parla di Ponte sullo Stretto: auguro che questo serva ai calabresi per non votare chi promette il Ponte».



La contrarietà al ponte sullo Stretto è stato uno dei punti fermi del discorso che il presidente Pietro Grasso ha tenuto a Lamezia incontrando i candidati calabresi di Liberi e Uguali. Al termine della sua giornata nella nostra regione, il candidato premier ha fronteggiato la proposta rilanciata da Silvio Berlusconi - che ha rimesso al centro del dibattito la controversa progettazione - e nelle stesso tempo ha zittito quelle sirene del Pd che di tanto in tanto risuonano a favore dell'opera. Ecco come il presidente spenderebbe i fondi che gli altri destinerebbero per il Ponte:

a.p.