Le fiamme gialle di Sicilia e Calabria si sono ritrovate all’interno di piazza d’armi della Caserma Cangialosi in occasione della ricorrenza

Nella "Piazza d'Armi" della Caserma "Giuseppe Cangialosi" di Palermo, le Fiamme Gialle di Sicilia e Calabria hanno celebrato oggi il 244esimo anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di finanza, alla presenza delle massime autorità istituzionali locali e dinanzi allo schieramento di una rappresentanza di militari delle diverse specialità del Corpo in servizio in Sicilia, dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia e delle altre forze armate e di polizia.

La cerimonia, preceduta dall' "Alzabandiera" e dalla deposizione di una corona per la "commemorazione dei caduti del Corpo" davanti al monumento che li ricorda, è stata presieduta dal comandante interregionale dell'Italia Sud-occidentale, generale di corpo d'armata Sebastiano Galdino, accompagnato dai generali di divisione Ignazio Gibilaro e Fabio Contini, rispettivamente comandanti regionali della Sicilia e della Calabria. Consegnate alcune ricompense morali ai finanzieri siciliani e calabresi distintisi in particolari attività di servizio e un attestato di benemerenza al Presidente della Sezione Anfi di Palermo, a ricordo del 70esimo anniversario della fondazione. Nel corso della cerimonia, inoltre, Francesco Puglisi, fratello del Beato padre Pino Puglisi e nipote del Brigadiere della Guardia di finanza Medaglia di bronzo al valore militare Francesco Puglisi, ha donato al Museo della Caserma alcuni cimeli dell'eroico Sottufficiale del Corpo.

A conclusione della celebrazione e per i successivi giorni 23 e 24 giugno, per contribuire alle iniziative previste in relazione alla proclamazione di Palermo quale Capitale italiana della cultura 2018, sarà possibile accedere liberamente alla Caserma "Cangialosi" e visitare il museo, il chiostro dell'antico convento domenicano dove saranno esposti automezzi, modellini navali, foto d'epoca e uniformi e assistere alla proiezione di filmati che illustrano le attività della Guardia di finanza. Sarà mostrato al pubblico il video-documentario intitolato "Le Fiamme del Pool... sulle tracce dei tesori di cosa nostra", che ripercorre la storia di quella "squadra" di finanzieri che collaborò con lo storico "Pool antimafia" dell'Ufficio Istruzione di Palermo.