L'assessore regionale al lavoro, Carlo Guccione: 'mettere in campo politiche che nuovono l'economia'

Iniziato al T-Hotel di Lamezia, il tavolo economico convocato dall'assessore regionale al Lavoro, Carlo Guccione. Al tavolo composto dalle maggiori organizzazioni economiche della Regione, sono stati chiamati anche i rappresentanti del sistema del credito. Per l'ABI, e' presente il dott. Pietro Speranza. Carlo Guccione, nell'introdurre i lavori del tavolo, non ha usato mezzi termini: "stante così la situazione non ce la faremo se non bruceremo le tappe nel mettere in campo politiche che mettono in movimento l'economia". Il rappresentante di ABI, ha sostenuto che la strada possibile per rimettere in moto la macchina del credito è quella del sistema di garanzie pubbliche. "La situazione delle banche in Calabria e' disastrosa - ha commentato Pietro Speranza - il 38% del credito concesso al sistema delle imprese e' a rischio, con una situazione del genere le banche non possono certamente fare molto". Solo rafforzando il sistema delle garanzie pubbliche si può invertire la tendenza. La strada intrapresa dalla Giunta Regionale dunque, è la strada giusta. La dirigenza del dipartimento regionale guidato da Guccione, ha illustrato poi gli strumenti già messi in campo dalla Giunta regionale, e gli altri strumenti di ingegneria finanziaria necessari a far ripartire la ripresa.