Solo un bluff o preludio di eventi ben più nefasti. Oscilla tra il catastrofismo e il cauto ottimismo l’opinione dei catanzaresi interpellati sulla guerra commerciale scatenata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attraverso l’applicazione di dazi alle merci di importazione europea.

Tra i settori più colpiti vi è l’agroalimentare, il comparto della moda e dell’automotive. E sebbene la Calabria vanti percentuali assai ridotte di esportazione, la preoccupazione serpeggia ugualmente per il timore di un ulteriore rincaro del costo della vita, in Italia già molto elevato.

«Una guerra assurda»

«Ci fa paura effettivamente. Il costo della vita è già abbastanza caro se poi anche il costo delle merci dovrà subire ulteriori aumenti grazie a questi dazi il Paese potrebbe andare incontro a recessione, come tutta l’Europa. È una guerra assurda» spiega una donna.

Il bluff

«La situazione non è la migliore possibile però si spera che si risolva in qualche modo o che sia un bluff di Trump per ottenere qualche vantaggio» aggiunge un uomo.

Preoccupano anche alle nostre latitudini le misure protezionistiche introdotte da Trump sulle importazioni europee. Si teme un ulteriore aumento del costo della vita ma soprattutto il degenerare della guerra commerciale verso nuovi conflitti tra Stati

L’avanzata delle destre

«Credo che sia un problema molto grave e strano. Credo che una scossa ci voglia, non so se questo sia il modo giusto di creare una scossa ma il mondo stava dormendo» spiega un cittadino che offre una ricostruzione di più ampio respiro. «La destra in tutto il mondo sta prendendo spazio e queste sono le conseguenza e bisogna farne i conti: con la follia, con le bugie, con i falsi storici. Credo che ciò si possa inquadrare come un revanscismo di destra in tutto il mondo che preoccupa me come tutto il mondo».

Preludio di un conflitto tra Stati

«C’è preoccupazione per tutti in Italia, in Europa, in America e nel resto del mondo» aggiunge un altro catanzarese. «I prodotti aumenteranno il loro costo e quelli che ne pagheranno le conseguenze sono i consumatori. La storia insegna che nei secoli le guerre commerciali sono state l’anticipazione di un altro tipo di guerra che si combatte cui campi di battaglia. Una preoccupazione che i governanti dovrebbero tenere in mente se solo conoscessero qualche pagina della storia che invece completamente ignorano».

«Io penso che Trump faccia un gioco bruttissimo contro tutti» è l’opinione di una donna. «Meno male abbiamo la Meloni che è un personaggio importante. Non sono preoccupata perché penso che Trump non possa fare niente senza tutti gli altri, non può vivere da solo».