Ancora pochissimi giorni prima della partenza di ‘Roma Bar Show’ (29 – 30 maggio), evento italiano esclusivamente dedicato all’industria del beverage e al mondo della mixology al quale Gruppo Caffo 1915 partecipa con i suoi prodotti di punta già molto apprezzati dai professionisti che durante la ‘due giorni’ romana avranno il piacere di scoprire in nuove e affascinanti declinazioni. I dettagli contenuti in una nota stampa.

Nella storica cornice del Palazzo dei Congressi, Gruppo Caffo 1915 accoglierà i visitatori al Foyer dell’Arte (piano terra – stand E09) in una suggestiva scenografia in cui sarà facile riconoscere i grandi protagonisti di questo evento. Alle spalle di un lungo bancone ci saranno le gigantografie delle bottiglie di Amaro del Capo Red Hot Edition, Emporia Gin, Blood Bitter Petrus Boonekamp, Ferro China Bisleri ed Elisir Borsci S. Marzano che serviranno a definire cinque aree tematiche e a segnare la postazione di altrettanti bartender che metteranno in scena l’arte della miscelazione, ognuno per ciascun prodotto.

I liquori del Gruppo Caffo

Come spiega Fabrizio Tacchi Amaro & Spirits ambassador di Gruppo Caffo 1915: «Presentiamo prodotti dalla lunga storia e dalla grande tradizione che, in questo contesto, mostreremo in una veste contemporanea proponendo cocktail classici e signature. Ai colleghi e alle colleghe bartender visitatori dell’evento, vogliamo dare dimostrazione della grande versatilità dei prodotti che già ben conoscono e che ora potranno meglio scoprire come grandi protagonisti della mixology».

Sarà lo stesso Fabrizio Tacchi a dare dimostrazione della poliedricità di Elisir Borsci S. Marzano con un twist, una rivisitazione del grande classico “espresso martini cocktail”, conosciuto in tutto il mondo e che sta vivendo un boom nel nord Europa e negli Stati Uniti. E durante il suo ‘bar show’ mostrerà anche la preparazione di ‘Borsci Oriental Punch’ il signature cocktail che porta proprio la sua firma.

Valerio Battistelli, del 692 Secret Garden di Roma, proporrà il signature drink 'Fuoco dolce' con Amaro del Capo Red Hot Edition. Riccardo Di Dio Masa, barman presso The Rome edition di Roma, preparerà il signature drink ‘Blood Buttertini’ con Blood Bitter Petrus Boonekamp. Fabrizio Valeriani, Bar manager presso il Marchese osteria-mercato-liquori di Roma, servirà il signature drink 'Fenicio Fizz' con Emporia Gin. Infine, Diego Gasperini, dell'Hassler Bar sempre a Roma, presenterà il signature drink 'China Storm' con Ferro China Bisleri. Un vero spettacolo da vedere e da gustare in cui i cinque bartender oltre ai loro inediti, avranno modo di dare spazio a un grande classico più semplice, con pochi ingredienti ed immediato nella degustazione per far conoscere al meglio la completezza dell’offerta Caffo.

Elisir Borsci S.Marzano

Espresso Martini Cocktail

Oltre a Red Hot Edition che sta guadagnando sempre più popolarità per la sua gradevole nota piccante data dal peperoncino di Calabria ci sarà il più famoso degli amari e il più amato della categoria, Vecchio Amaro del Capo, che con le sue 29 botaniche tutte calabresi ha conquistato il mondo. Completa la linea il prestigioso Vecchio Amaro, la Riserva dedicata al Centenario della Distilleria F.lli Caffo (1915/2015) prodotta in quantità limitata utilizzando pregiate partite di acquaviti di vino invecchiate per lungo tempo in botti di rovere di Slavonia.

Oltre a Elisir Borsci S.Marzano classico, il liquore unico con un aroma inconfondibile, ci sarà anche la versione Riserva 180th Anniversary, un elisir di erbe e spezie orientali infuse in rhum invecchiato oltre otto anni. A fianco a Blood Bitter PK, il bitter differente, non può mancare il celebre padre di tutti gli amari, Petrus Boonekamp, nato nel 1777 che, con i suoi 45 gradi alcolici e con erbe e spezie rare provenienti da tutto il mondo, è l’amaro per antonomasia. Infine, la linea Ferro China Bisleri, oltre al rinomato liquore aperitivo a base di citrato di ferro e china, include una gamma di acque toniche premium e bibite, tutte realizzate con infuso delle migliori qualità di corteccia di china e arricchite con frutti e aromi totalmente naturali e per finire, Robur, bevanda analcolica gassata a base di Ferro China Bisleri.

‘Borsci Oriental Punch’ by Fabrizio Tacchi

Conclude Nuccio Caffo amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915: «Gruppo Caffo 1915 oltre ad essere ‘lo specialista degli amari’ è anche innovatore nelle modalità di consumo come abbiamo sempre dimostrato fino ad oggi. Partecipiamo a questo evento perché vogliamo consolidare il nostro ruolo di azienda con brand dalla storicità autentica, di alta qualità e dalla forte personalità in grado di incontrare i gusti di un pubblico che ama la vita notturna e che sceglie di accompagnare il proprio stile di vita con drink e cocktail alla moda».