FOTO | La stella emergente del Me Restaurant di Pizzo sarà a Milano per partecipare a quello che è stato definito l'Hub internazionale della gastronomia. Il 6 aprile sarà protagonista anche su Lac Tv come primo ospite della nuova trasmissione di Emily Casciaro "Parla lo chef"

Identità golose è il congresso milanese che da 15 anni racconta la grande tavola italiana e internazionale. Definito dagli addetti ai lavori il primo Hub Internazionale della gastronomia, è unanimemente considerato un appuntamento irrinunciabile per individuare con largo anticipo fortune, tendenze e nuovi protagonisti della cucina italiana. Ebbene: a rappresentare la Calabria, dal 23 al 25 marzo, sarà Giuseppe Romano, chef patron del "ME Restaurant" di Pizzo Calabro insieme alla moglie Eleonora Marcello. Romano, già protagonista dell’edizione 2018 della manifestazione, è stato chiamato a prendervi parte anche quest’anno in qualità di membro del sodalizio “Ambasciatori del gusto”. L’ associazione, nata per valorizzare e rafforzare la cultura agroalimentare ed enogastronomica Made in Italy, riunisce i grandi nomi della cucina nazionale: il cuoco vi rappresenta la regione Calabria, insieme alla stellata Caterina Ceraudo, del Dattilo di Strongoli.



La prima di “Parla lo chef” su LaC Tv

Che Romano fosse il vero nome di riferimento della scena vibonese lo si era capito da tempo. Nelle scorse settimane, il professionista, da anni attivo in Calabria, era stato più volte chiamato in causa per nostre interviste ed approfondimenti. Non a caso, tra l’altro, era stato scelto dalla giornalista di Lac tv Emily Casciaro come protagonista della prima puntata del programma televisivo “Parla lo chef”. La trasmissione, che andrà in onda ogni sabato alle ore 21, a partire dal 6 aprile, è stata ideata per mettere a confronto gli animatori della scena gastronomica regionale e per conoscere meglio le tipicità e le eccellenze del paniere calabrese, raccontandole sotto l’occhio vigile degli chef chiamati a raccontarsi.



Protagonista orgoglioso

Primo appuntamento, sabato 6 aprile, proprio con Giuseppe Romano: insieme ad Emily conosceremo i suoi prodotti, i suoi fornitori, entreremo nella sua cucina, e lo vedremo all’opera nell’elaborazione di un piatto preparato “a favore di telecamere LaC tv”.

Tornando all’appuntamento milanese, lo chef ha espresso massima soddisfazione: «Ci aspetta un’esperienza importante. Rappresentare Pizzo e la Calabria intera in una manifestazione così alta, è un onore ed una splendida responsabilità - ha dichiarato in proposito -. Vedo ogni giorno le immense potenzialità della Calabria, la ricchezza straordinaria del prodotto tipico. Intendo contribuire a diffonderle in Italia ed all’estero, anche con occasioni come queste, che contribuiscono all’avvio, per la gastronomia regionale, di una nuova stagione fatta di altissima qualità».