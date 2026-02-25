«Fino a quando non avremo segnali certi sulla proposta di legge regionale sugli idonei andremo avanti nella protesta. Quindi confermiamo la manifestazione del 25 marzo a Catanzaro e la raccolta dei certificati elettorali. Abbiamo attivato tutte le procedure e spediremo i certificati elettorali al presidente Occhiuto». È quanto si legge in una nota a firma Idonei Calabria pubblica amministrazione.

«Ringraziamo il gruppo consiliare regionale della Lega, il Psi, il deputato Antoniozzi, i sindacati Uil, Ugl Confsal, il Comitato Pa Calabria, gli idonei dirigenziali di Vibo Valentia. Stiamo sollecitando i nostri iscritti a una mobilitazione generale e chiediamo alla stampa di sostenerci», proseguono.

«Siamo al momento fortemente delusi dai deputati e dai segretari regionali degli altri partiti politici. Pensano ad assumere medici extra Ue e non ad impegnarsi per noi e per i medici idonei che vengono dimenticati. Occhiuto dimostri di ascoltare il popolo», conclude la nota.