Una rivisitazione del progetto che prevede in ogni caso non meno di 500 nuove unità lavorative. Posti di lavoro in più destinati a segnare e non poco il destino socioeconomico dell'area urbana, senza contare l'indotto di riflesso. Saranno accorpate nell'insediamento ospedaliero, “Ospedali Riuniti” del gruppo, la Casa di cura “La Madonnina”, della Casa di cura “Madonna della catena” e la Casa di cura “Sacro Cuore”. Il progetto definitivo interessa un lotto di Sant'Agostino di Rende per una superficie di più di 46mila metri quadrati

Tutti gli articoli di Economia e lavoro

PHOTO