Uno sguardo sull’Università della Calabria, questa volta dal punto di vista degli studenti. Ospite negli studi di Cosenza Channel, è Emanuele Macrì, 24 anni, studente calabrese prossimo alla laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, presidente dell’associazione IGEA e del Local Group Estiem.

IGEA, competenze e soft skills già dai banchi universitari

«IGEA è l’associazione di riferimento per gli studenti e le studentesse di Ingegneria Gestionale dell’Unical, attiva dal 2012«, spiega Macrì. «Ci organizziamo come se fossimo una piccola azienda, con l’obiettivo di sviluppare soft skills e competenze trasversali già durante il percorso di studi». L’associazione conta oggi circa 50 membri, dal primo anno della triennale all’ultimo della magistrale.

«La difficoltà più grande è coinvolgere gli studenti, convincerli che entrare in un gruppo così può fare la differenza. Ma chi si unisce, spesso racconta di aver voluto farlo prima. L’associazione diventa un valore aggiunto, sia personale che professionale».

Unical, il respiro europeo dell’ingegneria gestionale

Oltre a Igea, Macrì è anche presidente del Local Group Estiem, la rete europea European Students of Industrial Engineering and Management, che coinvolge 78 sedi in tutta Europa, tra cui anche l’Università della Calabria e il Politecnico di Milano.

«Estiem è come Igea ma su scala continentale. Grazie a questo circuito, portiamo studenti europei a Rende e i nostri ragazzi possono partecipare a eventi formativi all’estero, confrontandosi con realtà simili ma diverse, ampliando le prospettive culturali e accademiche».

Amazon sposa il progetto dell'Unical

Tra le tante attività promosse dall’associazione, il progetto Times (Tournament in Management and Engineering Skills) è uno degli appuntamenti più importanti: una gara a squadre per risolvere casi reali aziendali. L’ultimo in ordine di tempo è stato organizzato con Amazon.

«Gli studenti si confrontano con casi aziendali reali e propongono soluzioni davanti a una giuria composta da docenti e manager. Amazon ha apprezzato le proposte e ha offerto un feedback costruttivo. Un’esperienza formativa eccezionale, che accresce le competenze pratiche e relazionali».

Il ruolo dell’ingegnere gestionale

«L’ingegnere gestionale è una figura trasversale, molto richiesta in ogni settore, dalla produzione ai servizi», afferma Macrì. «Grazie a una preparazione eterogenea, può inserirsi in tanti contesti aziendali, con una visione sistemica e orientata al problem solving».

Dati alla mano, anche AlmaLaurea conferma che i laureati in Ingegneria Gestionale all’Unical trovano lavoro rapidamente. E sul tema della fuga di cervelli, Macrì mostra ottimismo: «Negli ultimi anni vedo molti ragazzi restare in Calabria per portare valore alla propria terra. Anche io mi sento parte di questa scelta».

U-Peace: un evento europeo per la pace e la giustizia

Tra le iniziative imminenti, dal 5 maggio l’Università della Calabria ospiterà circa 300 studenti da tutta Europa nell’ambito del progetto UPeace, sostenuto da 9 TNE europee. «IGEA parteciperà all’organizzazione. Si parlerà di inclusione, giustizia e pace: temi fondamentali in questo periodo storico. Sarà un’occasione unica di confronto e condivisione tra culture diverse, nel cuore della nostra Università».