L’assessore all’istruzione Anna Nucera e il delegato all’edilizia scolastica Nicola Paris comunicano che nell’ambito della programmazione dei "Patti per il Sud", la giunta guidata dal sindaco Falcomatà ha approvato gli studi di fattibilità tecnica con cui si procederà alla verifica di vulnerabilità sismica delle scuole del territorio comunale.«Si tratta di un intervento che si muove nell’ambito del progetto "scuole belle e sicure" - dichiara Anna Nucera - per cui investiamo l’importante cifra di un milione di euro, all’interno di un piano progressivo che mira a completare l’indagine in tutti gli edifici entro l’anno scolastico, ma che ci consente di operare con immediatezza su un primo gruppo di edifici scolastici già individuati».

L’intervento consiste nella verifica dei livelli di sicurezza sismica degli edifici scolastici di proprietà comunale ed è articolato in campagne di indagine, rilievi di dettaglio e verifiche tecniche sugli immobili stessi. «All’interno di una indagine complessiva svolta sul totale degli edifici scolastici comunali - continua l’assessore Anna Nucera - con il concorso dei tecnici del settore lavori pubblici sono stati individuati i plessi scolastici con maggiore affollamento all’interno di un piano di pronta esecuzione che vuole garantire una distribuzione il più possibile equa sul territorio comunale costituito dalle ex 15 circoscrizioni, al fine di procedere subito, con le cifre a oggi disponibili, per ogni circoscrizione almeno con una scuola per ogni ordine: una materna, una elementare e una media»