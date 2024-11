Alla Cittadella Regionale un confronto tra esperti, accademici e imprenditori sui nuovi modelli di conoscenza in grado di assicurare crescita e sviluppo sostenibile.

I temi della sostenibilità al centro dell'evento nazionale organizzato dall'Apco, Associazione Professionale Italiana Consulenti di Management, alla cittadella regionale a Catanzaro, nell'ambitodel Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e patrocinato dalla Presidenza della Regione Calabria, dall'Unica e dal Forum del Terzo Settore. Una occasione di confronto e riflessione, con esperti, accademici e imprenditori sui nuovi modelli di conoscenza, della ricerca, delle buone prassi sociali e aziendali, in grado di assicurare crescita e sviluppo sostenibile.

Per Cesara Pasini, presidente di Apco, "si tratta di un evento importante perché riunisce esperienze e competenze delle imprese e delle istituzioni locali, nell'innovazione dei processi delle attività produttive con una attenzione particolare alla sostenibilità dal punto di vista economico, ambientale e sociale. I lavori hanno permesso di dedicare ampio spazio anche agli asset intangibili, ovvero quell'apporto di competenze e di conoscenze che possono garantire un futuro sostenibile".

"I consulenti di management ritengono che la sostenibilità sia un driver importante di competitività e innovazione - ha aggiunto Francesco Catanese, coordinatore Apco Calabria e membro del consiglio direttivo - il festival è incentrato su innovazione, imprese e infrastrutture. Il messaggio che vogliamo lanciare è che anche in Calabria si può fare sviluppo sostenibile. Noi consulenti di Apco siamo pronti a collaborare con soggetti istituzionali e non che abbiano voglia di creare condizioni di crescita per la regione".