Il Magliocco conquista il palato degli amanti del vino della Capitale. A Roma fino al 19 giugno prossimo il Consorzio Terre di Cosenza è protagonista di Vinoforum, il più grande evento dedicato ai grandi vini e all'alta cucina con uno stand all'interno del Parco di Tor di Quinto.

Per l'edizione numero 19 della rassegna capitolina dedicata al mondo del vino, il Consorzio Terre di Cosenza presieduto da Demetrio Stancati, ha deciso di essere presente per raccontare le potenzialità del vitigno più rappresentativo del territorio cosentino, registrando sin dalla prima giornata un grande successo di pubblico e di critica specializzata.

Lo stand del Consorzio è stato letteralmente preso d'assalto dai visitatori dell'evento che hanno partecipato alle degustazioni proposte (tutte hanno fatto registrare il sold out) nello spazio allestito all'interno dell'area fieristica, scoprendo le diverse interpretazioni del Magliocco e dei vitigni a bacca bianca del terroir proposte dalle aziende Ferrocinto, Giraldi & Giraldi, La Matina, Le Conche, Masseria Falvo, Serracavallo, Serragiumenta, Spadafora, Tenuta Celimarro, Terre di Balbia che partecipano alla spedizione capitolina.

«Un momento importante per presentare la varietà e le caratteristiche del Magliocco e degli altri vitigni che ci rappresentano in una piazza significativa come quella della Capitale - ha sottolineato il presidente del Consorzio Terre di Cosenza, Demetrio Stancati - Farci conoscere sempre più e sempre meglio, presentarci ad un pubblico attento e variegato come quello romano e di tanti ospiti stranieri che in questi giorni partecipano all'iniziativa nel cuore di Roma è per noi fondamentale per dare valore alle produzioni dei nostri soci e organizzare una valorizzazione sempre più mirata dei nostri vini e del territorio».

A Roma il Consorzio Terre di Cosenza si è avvalso di una partnership importante: la collaborazione con Mi'ndujo il progetto made in Calabria di panini d'autore che raccontano il mondo agroalimentare calabrese con 6 negozi a Roma e 3 in Calabria. A Vinoforum propone un percorso di panini scelti per accompagnare i vini del Terre di Cosenza.

Una strategia vincente che ha catturato il pubblico e che racconta la forza enogastronomica di un territorio da scoprire e vivere.