Successo internazionale a Stoccarda per la delegazione guidata da Angelo Musolino. Mandorla e Bergamotto di Reggio Calabria conquistano i mercati esteri e le massime istituzioni della Germania

Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo la partecipazione di Conpait ai quattro giorni di Südback, la fiera internazionale dedicata all’artigianato della panificazione e della pasticceria svoltasi a Stoccarda. La Confederazione Pasticceri Italiani ha rappresentato il Paese con una delegazione d'eccellenza, guidata dal Presidente nazionale Angelo Musolino e composta dai maestri Riccardo Magni, Angelo Di Masso, Matteo Papagno, Fabio Taverna e Marco Carelli.

Il programma della kermesse è stato incentrato sulla valorizzazione di due simboli indiscussi del patrimonio gastronomico italiano: la mandorla e il Bergamotto di Reggio Calabria. Attraverso due dimostrazioni giornaliere, i maestri pasticceri hanno incantato il pubblico e gli operatori internazionali, dando prova di tecnica, equilibrio e una straordinaria capacità di coniugare tradizione e innovazione.

A conferire ulteriore prestigio alla presenza italiana è stata la visita allo stand del Ministro e Segretario di Stato presso il Ministero dell’Economia, dell’Artigianato e del Turismo tedesco, Thomas Dörfliger. Un incontro istituzionale di rilievo che testimonia l'importanza del dialogo tra la politica e l'artigianato d'eccellenza.

«La partecipazione a Südback è stata un’occasione straordinaria per mostrare la forza della pasticceria italiana», ha dichiarato con soddisfazione il Presidente Angelo Musolino. «La visita del Ministro Dörfliger ha dato valore al nostro lavoro e alla nostra identità. Abbiamo portato in Germania la nostra tradizione, ma soprattutto la passione e la professionalità che ci contraddistinguono.»

Il successo della missione internazionale è stato possibile grazie alla sinergia tra i professionisti della delegazione, gli organizzatori della fiera, le istituzioni e il prezioso supporto della Camera di Commercio italiana in Germania.