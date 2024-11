Ha suscitato non pochi dibattiti la visita di Gianluigi Aponte, patron di Msc, che nei giorni scorsi ha fatto tappa al porto di Gioia Tauro. Se ne è discusso anche in occasione della puntata di Pubblica piazza, il format targato LaC Tv condotto dal direttore di LaCnews24.it. Ad analizzare questo storico tour dell’armatore in terra calabra ci ha pensato Giuseppe Pedà, consigliere regionale Fi: «Aponte – ha spiegato – controlla settanta porti nel mondo, questa è la caratura del personaggio. La sua presenza a Gioia è stata merito anche del comandante Agostinelli». A giudizio dell’esponente forzista, il capo del Msc «ha dimostrato serietà, lungimiranza e abnegazione e si è appassionato». La sua visita ha portato serenità nello scalo reggino: «C’è una seria volontà di portare posti di lavoro, ed è questo che interessa alla gente».