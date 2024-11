Il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, e il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, sono stati ricevuti questa mattina dal procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri. La visita, in rappresentanza delle rispettive associazioni di categoria, è stata l’occasione per porgere un saluto al magistrato calabrese che a breve si insedierà alla Procura della Repubblica di Napoli. La cerimonia è prevista il prossimo 20 ottobre. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

«Insieme al presidente Aldo Ferrara, abbiamo rinnovato i nostri auguri di buon lavoro al procuratore, ringraziandolo del lavoro svolto in questi anni in Calabria» ha dichiarato il presidente dell’ente camerale, Pietro Falbo. «Una attività che lo ha visto impegnato su più fronti nel contrasto alla criminalità organizzata, ma non solo. La sua azione è stata anche diretta a favorire un cambio di percezione dei fenomeni criminali, in alcuni contesti territoriali talmente endemici da assurgere quasi a modello sociale. Gli incontri con i cittadini e con gli studenti, sempre molto partecipati, hanno consentito di tracciare una via nuova, di riscatto per questa terra ponendo in germe il seme della cultura della legalità».

Nel corso della visita il presidente della Camera di Commercio e il presidente di Unindustria hanno, inoltre, incontrato il procuratore aggiunto, Vincenzo Capomolla che, in veste di vicario, continuerà a reggere la Procura di Catanzaro fino alla nomina del nuovo capo degli uffici.