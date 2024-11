Tema dell'iniziativa 'Il Protagonismo degli Agricoltori e I Programmi Comunitari 2014-2020 INVESTIRE per la Calabria bella, vera che piace e vince è un dovere tutti'

Si è svolta, oggi pomeriggio, nell’ Auditorium “Antonio Guarasci” del Liceo Classico B.Telesio di Cosenza, la “Giornata Calabrese dell’agricoltura. Tema dell'iniziativa “Il Protagonismo degli Agricoltori e I Programmi Comunitari 2014-2020 INVESTIRE per la Calabria bella, vera che piace e vince è un dovere tutti”. Alla giornata, organizzata da Coldiretti Calabria, hanno partecipato agricoltori provenienti da tutta la Regione e il presidente della Regione Mario Oliverio. Diversi spazi rappresentativi della diversificata realtà dell’agricoltura calabrese sono stati allestiti per far conoscere questa importante realtà della nostra Regione. La Coldiretti Calabria ha voluto, con questa iniziativa "dar voce all’agricoltura regionale per far conoscere una realtà da primato per capacità di innovazione, creatività, salvaguardia delle tradizioni, rispetto ambientale e sicurezza alimentare e capace di tonificare gli altri settori produttivi".