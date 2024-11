Ci vorrà ancora del tempo prima di riuscire a mettere in completa sicurezza tutti gli edifici scolastici calabresi dal rischio sismico, almeno un altro anno. Il progetto 500 scuole sicure varato dalla giunta regionale lo scorso anno risulta ancora ben lontano dall'aver raggiunto l'obiettivo prefissato con l'adeguamento di oltre cinquecento scuole. Secondo i dati forniti dall'assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Musmanno, sono solo 29 gli interventi già portati a termine tra quelli che hanno beneficiato delle risorse messe a disposizione dalla Regione Calabria. La restante parte brancola ancora nei lunghissimi iter progettuali o risultano appena nella preliminare fase di aggiudicazione dei lavori. Sono 51 gli interventi fermi a questo livello, 62 quelli in cui è ancora in via di definizione la progettazione esecutiva e 82 giunti nella fase esecutiva.

Responsabili in prima persona le amministrazioni locali, proprietari delle mura scolastiche e principali attori nella redazione dei progetti di adeguamento sismico. «Il fatto che i progetti nelle graduatorie dei bandi siano progetti definitivi ci consente di guadagnare tempo per l'attuazione perchè una volta approvati i progetti si tratterà semplicemente di trasformare da progetti definitivi a esecutivi e iniziare i lavori. Crediamo che nell'arco di un anno la nostra regione possa allinearsi al resto d'Italia».

Luana Costa