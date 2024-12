L’iniziativa ha rappresentato l’avvio di un nuovo corso ma anche un modo per celebrare i primi vent’anni del Parco delle Serre. Ecco il nuovo portale per promuovere le bellezze della nostra terra

Il Parco naturale regionale delle Serre ha ospitato "Serre Experience", un appuntamento speciale per celebrare il ventesimo anniversario della nascita dell’Ente e per delineare un nuovo corso per il turismo nel cuore della Calabria.

L'evento, organizzato in collaborazione con Soleitalia Travel - importante realtà fondata da Andrea Manzo -, ha rappresentato un momento cruciale per riflettere sul lavoro svolto negli ultimi due decenni e per tracciare una visione strategica verso il futuro.

Tra i momenti chiave del convegno nella sede del Parco a Serra San Bruno, spicca la presentazione del progetto "Serre Experience", un innovativo portale digitale pensato per promuovere le bellezze naturali, culturali e storiche delle Serre calabresi.

Uno strumento che si propone di connettere il Tirreno e lo lonio, due mari e due anime della Calabria, trasformando l'area in una destinazione turistica capace di competere a livello nazionale e internazionale. Ambizione che passa per la valorizzare delle eccellenze locali, la promozione di un turismo sostenibile e la creazione di una rete virtuosa tra operatori privati e istituzioni pubbliche.

Nel corso dei lavori sono stati analizzati i punti di forza ma anche le debolezze di un territorio tanto prezioso quanto ancora poco conosciuto e sponsorizzato. Si è discusso di marketing territoriale, di turismo online, dell’importanza di fare rete tra istituzioni e privati. Si è posto l’accento sulla valorizzazione culturale e turistica attraverso il progetto del Turismo delle Radici.

Relatori del convegno, oltre allo stesso Andrea Manzo, gli specialisti di formazione, marketing e turismo online Pierpaolo Attanasio, Giorgia Deiuri, Luca Bove. Ma non solo, Remo Luongo si è soffermato sul turismo attivo e sullo sport outdoor come leve di attrattività. E ancora, voce ai sindaci dei territori: Romano Loielo (Nardodipace), Rossana Tassone (Brognaturo), Alfredo Barillari (Serra San Bruno).

Gli interventi di Manzo, Grillo e Barillari

Ha concluso i lavori Alfonso Grillo, commissario straordinario del Parco naturale regionale delle Serre, che ha evidenziato la visione dell’Ente in questo progetto. Una visione che punta a obiettivi nazionali e internazionali, di valorizzazione e sviluppo. Proprio ieri la presentazione di un’altra iniziativa, quella relativa alla Via del Ferro, alla Cittadella regionale: «La politica è presente, la Regione non pensa solo al turismo del mare, ma anche alla nostra montagna».