Il Vicepresidente della Giunta regionale Vincenzo Ciconte ha rappresentato la Calabria alla presentazione ufficiale di Expo 2015 all'hangar “Bicocca” di Milano, dove, per l'occasione, è stato organizzato il convegno "Nutrire il pianeta - Energia per la vita". All’incontro, nel corso del quale si sono confrontati cinquecento esperti provenienti da tutto il mondo, hanno partecipato ben sette ministri, tra i quali il responsabile delle Politiche agricole Maurizio Martina, che ha proposto di inserire il diritto al cibo nella Costituzione. “Expo 2015 – ha detto il Vicepresidente Ciconte - è un’oppurtunità che la Calabria deve saper cogliere, per valorizzare i propri prodotti agroalimentari d’eccellenza e promuovere le proprie risorse storico-culturali ed ambientali ai fini dello sviluppo del turismo. Il Presidente della Regione Oliverio ha già insediato un’apposita "Task-Force" interdipartimentale che si occuperà della partecipazione ad "Expo 2015 ed ha avviato una serie di iniziative e di contatti, per far diventare quest'importante appuntamento, un’utile occasione di crescita e di sviluppo per la nostra regione”.