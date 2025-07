Parte oggi, con uno stanziamento di 180 milioni di euro sui 265 previsti, la fase attuativa delle misure “Step” in Calabria. Due le misure in avvio per attrarre investimenti e rafforzare innovazione e competitività su larga scala:

il Fondo “Tecnologie Step” (TecSTEP), uno strumento finanziario innovativo con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro.

l’avviso SteoCalabria-aiuti per interventi su tecnologie critiche con una dotazione complessiva di 80 milioni di euro

Le due iniziative hanno la finalità di sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie strategiche negli ambiti del digitale avanzato, del deep tech e delle tecnologie green. L’assessore allo Sviluppo economico, Rosario Varì, ha sottolineato l’importanza di questi interventi, dichiarando: «Con le misure Step Calabria il sistema produttivo regionale compie un ulteriore passo verso una nuova visione industriale. Continuiamo ad investire energie e risorse affinchè la nostra regione diventi terreno fertile per imprese che guardano al futuro, che investono in ambiti innovativi di frontiera, che producono valore e occupazione qualificata a favore dei nostri giovani talenti».

Potranno accedere alle misure tutte le imprese, grandi e piccole – per lo strumento finanziario solo in forma singola, mentre per la partecipazione all’avviso a fondo perduto, anche in forma aggregata – che già operano o che intendano insediarsi in Calabria, con affidabilità finanziaria e che presentino progetti innovativi in ambito tecnologico, manifatturiero e dei servizi avanzati.

Nel caso del fondo TecStep, l’intervento finanziario, pari all’80% dell’investimento, prevede prestiti agevolati del 50% a tasso fisso dell’1% fino a 10 anni, sovvenzioni a fondo perduto fino al 30% dell’investimento e un apporto dell’impresa del 20%, per progetti compresi tra i 750.000 euro e i 15 milioni.

L’avviso Step Calabria, invece, prevede un fondo perduto che, per la quota degli investimenti produttivi, prevede il 50% per le grandi imprese, fino al 70% per le piccole imprese.

«Una importante sfida per l’amministrazione regionale – ha rimarcato Varì -, volta a contribuire alla riduzione delle dipendenze strategiche europee. Rafforzare la presenza della Calabria nelle catene del valore industriali europee e internazionali aiuterà a creare una nuova economia con l’obiettivo di stimolare la nascita e il consolidamento di poli industriali d’eccellenza e di trattenere le giovani competenze».

L’apertura dei due sportelli per la presentazione delle domande sulle misure é previsto entro i primi di ottobre. Le domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione, attraverso un portale dedicato.

«Con le due iniziative Step presentate oggi – ha concluso l’assessore -, vogliamo mandare un messaggio chiaro agli investitori: la Calabria è pronta a essere protagonista della sfida strategica europea sostenendo chi sceglierà la nostra terra per fare impresa, innovare e crescere insieme».

Sono intervenuti all’incontro con la stampa anche il dirigente generale del dipartimento sviluppo economico, Paolo Pratico, ed Emilia Adriana Mazzei per Fincalabra.

Presenti il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, il presidente e il direttore dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali (Arsai), Sergio Abramo e Sergio Riitano.