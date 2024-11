È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che opera il riparto del “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per gli anni 2021-2023. Si tratta in totale di 180 milioni di euro assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm) particolarmente elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente.

Attraverso questi criteri, il Dpcm - adottato su proposta del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna - individua 1.101 comuni meridionali, ai quali andranno oltre 171 milioni di euro (il 95,2% del totale), 52 comuni dell'Italia centrale (per 5,5 milioni di euro) e 34 del Nord (3,1 milioni di euro). Le risorse potranno essere utilizzate per tre categorie di interventi nei territori soggetti a spopolamento: adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d'uso gratuito per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali; concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole; concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell'immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario). Inoltre, i comuni svantaggiati potranno concedere gratuitamente propri immobili da adibire ad abitazione principale o per svolgere lavoro agile.

Tutti i comuni calabresi

Sono 271 i comuni calabresi ammessi al fondo. Di seguito l’elenco completo:

Acquaformosa

Acquappesa

Acquaro

Acri

Africo

Aiello Calabro

Aieta

Albi

Albidona

Alessandria del Carretto

Altomonte

Amaroni

Amato

Amendolara

Andali

Anoia

Antonimina

Aprigliano

Arena

Argusto

Badolato

Bagaladi

Belcastro

Belmonte Calabro

Belsito

Belvedere Spinello

Bianchi

Bisignano

Bivongi

Bocchigliero

Bonifati

Bova

Brancaleone

Brognaturo

Bruzzano Zeffirio

Buonvicino

Caccuri

Calanna

Caloveto

Camini

Campana

Canna

Canolo

Capistrano

Caraffa di Catanzaro

Cardeto

Cardinale

Careri

Carfizzi

Cariati

Carlopoli

Carpanzano

Casabona

Casignana

Casabona

Cassano allo Ionio

Castelsilano

Castroregio

Caulonia

Celico

Cellara

Cenadi

Centrache

Cerchiara di Calabria

Cervicati

Cerzeto

Cessaniti

Cetraro

Chiaravalle Centrale

Cicala

Ciminà

Cirò

Cirò Marina

Cittanova

Civita

Cleto

Colosimi

Condofuri

Conflenti

Cosoleto

Cropalati

Crucoli

Curinga

Cutro

Dasà

Decollatura

Delianuova

Dinami

Domanico

Fabrizia

Fagnano Castello

Falconara Albanese

Feroleto Antico

Feroleto della Chiesa

Ferruzzano

Filadelfia

Firmo

Fiumara

Fiumefreddo Bruzio

Fossato Serralta

Francavilla Angitola

Francica

Frascineto

Gagliato

Galatro

Gasperina

Gerace

Gerocarne

Giffone

Gimigliano

Grimaldi

Grisolia

Grotteria

Guardavalle

Isca sullo Ionio

Joppolo

Laganadi

Lago

Laino Borgo

Laino Castello

Laureana di Borrello

Limbadi

Longobardi

Longobucco

Lungro

Luzzi

Magisano

Maierà

Maierato

Malito

Malvito

Mammola

Mandatoriccio

Marcedusa

Maropati

Martirano

Martirano Lombardo

Martone

Melicuccà

Mesoraca

Miglierina

Mileto

Molochio

Mongiana

Mongrassano

Montebello Ionico

Morano Calabro

Motta Santa Lucia

Mottafollone

Nardodipace

Nicotera

Nocara

Olivadi

Oppido Mamertina

Oriolo

Orsomarso

Palermiti

Palizzi

Pallagorio

Paludi

Papasidero

Parenti

Pazzano

Pedivigliano

Pentone

Petilia Policastro

Petrizzi

Petronà

Pietrafitta

Pietrapaola

Pizzoni

Placanica

Plataci

Platania

Platì

Polia

Polistena

Portigliola

Rocca Imperiale

Rocca Bernarda

Roccaforte del Greco

Roghudi

Rombiolo

Rose

Rota Greca

San Basile

San Benedetto Ullano

San Calogero

San Cosmo Albanese

San Costantino Calabro

San Demetrio Corone

San Donato di Ninea

San Giorgio Albanese

San Giorgio Morgeto

San Giovanni di Gerace

San Giovanni in Fiore

San Lorenzo

San Lorenzo Bellizzi

San Lorenzo del Vallo

San Luca

San Lucido

San Mango d’Aquino

San Marco Argentano

San Martino di Finita

San Mauro Marchesato

San Nicola da Crissa

San Nicola dell’Alto

San Pietro a Maida

San Pietro Apostolo

San Pietro di Caridà

San Procopio

San Roberto

San Sosti

San Vito sullo Ionio

Sangineto

Santa Caterina Albanese

Santa Caterina dello Ionio

Santa Cristina d’Aspromonte

Santa Domenica Talao

Santa Severina

Santa Sofia d’Epiro

Sant’Agata del Bianco

Sant’Agata d’Esaro

Sant’Alessio in Aspromonte

Sant’Andrea Apostolo dello Ionio

Sant’Eufemia dìAspromonte

Sant’Ilario dello Ionio

Santo Stefano in Aspromonte

Sant’Onofrio

Saracena

Savelli

Scala Coeli

Scandale

Scido

Scigliano

Scilla

Sellia

Seminara

Serra d’Aiello

Serrata

Sersale

Simbario

Sinopoli

Sorbo San Basile

Sorianello

Soriano Calabro

Soveria Simeri

Spezzano Albanese

Spezzano della Sila

Staiti

Stignano

Stilo

Tarsia

Taurianova

Taverna

Terranova da Sibari

Terranova Sappo Minulio

Terravecchia

Tiriolo

Torre di Ruggiero

Tropea

Umbriatico

Vaccarizzo Albanese

Vallefiorita

Vallelonga

Varapodio

Vazzano

Verbicaro

Verzino

Zaccanopoli

Zagarise

Zungri