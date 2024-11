In Italia il tax gap sugli immobili vale 5 miliardi l’anno. Le regioni del Sud in testa alla classifica. Le costruzioni non censite dall’Agenzia delle Entrate sono più di 2 milioni

La caccia alle case fantasma annunciata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha generato un piccolo terremoto nella maggioranza di governo. Argomento da maneggiare con cura: gli evasori fiscali rappresentano una consistente base elettorale nel nostro Paese. La cifra da recuperare è enorme e vede la Calabria in testa alla classifica.

Nel 2022, il tax gap dell'Imu è stato stimato intorno ai 5 miliardi di euro, corrispondente al 20,9% del gettito teorico dell'Imu. La differenza tra la base imponibile teorica e quella effettiva dell'Imu è di circa 494 miliardi di euro. Questa stima è riportata nella Relazione sull'evasione fiscale e sull'economia sommersa, redatta dalla Commissione istituita con decreto del Ministro dell'Economia e recentemente pubblicata dallo stesso dicastero.

In Calabria record di case fantasma

Quella relazione dice anche che a livello regionale, l'indicatore del tax gap varia dal 39,6% del gettito teorico in Calabria al 10,8% in Valle d'Aosta, con valori più elevati nelle regioni meridionali. Particolarmente significativo è il tax gap registrato in Campania (33,5% del gettito teorico), Sicilia (33,2%) e Basilicata (30,1%). Valori più bassi si osservano in Emilia-Romagna (11,1%), Liguria (12,9%) e Marche (13,7%). Una regione di case fantasma, dunque: prevedibile riserva di caccia agli evasori se la linea Giorgetti dovesse passare in un centrodestra storicamente allergico alle strette sul recupero delle tasse non pagate.

Case fantasma, la proposta di Giorgetti

Giorgetti ha dichiarato che gli immobili ristrutturati con il Superbonus saranno soggetti a controlli sulle rendite catastali, verifiche che finora sono state in gran parte inattuate. Inoltre, ha annunciato una nuova campagna contro le "case fantasma", un tema su cui tutti i governi si sono impantanati. In pratica, si tratta di due forme di lotta contro l'elusione (la prima) e l'evasione (la seconda) fiscale sugli immobili.

Secondo i dati più recenti dell'Agenzia delle Entrate, risalenti a ottobre 2023, in Italia ci sono 2.009.176 immobili fantasma posseduti da persone fisiche, di cui 1.035.034 sono abitazioni. Se si includono anche gli immobili strumentali e quelli posseduti da società, il numero totale si avvicina ai quattro milioni.

Che cosa sono le case fantasma

Ma cosa si intende per "immobili fantasma"? Si tratta di immobili completamente sconosciuti al Fisco perché non accatastati, oppure di unità registrate al catasto in modo non conforme alle loro caratteristiche reali. Un esempio potrebbe essere un immobile registrato come deposito, ma che in realtà è una lussuosa villa con piscina.