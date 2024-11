Il nuovo polo scolastico è stato realizzato in soli 200 giorni secondo tecniche innovative antisismiche e con i migliori standard di efficientamento energetico

Un piccolo capolavoro di architettura moderna. Il nuovo polo scolastico di Locri denominato “Virgilio” è stato inaugurato stamane alla presenza di numerose autorità politiche, militari e religiose. La struttura, interamente in legno, è stata realizzata in soli 200 giorni, e permetterà così l’avvio delle lezioni per il nuovo anno scolastico già all’interno dei nuovi locali.



La moderna struttura scolastica è realizzata secondo tecniche innovative antisismiche e con i migliori standard di efficientamento energetico, che possono farla ritenere unica in tutto il Mezzogiorno d’Italia. Il nuovo edificio, in grado di ospitare ben 225 alunni in 9 sezioni da massimo 25 alunni ciascuna, è basato su soluzioni atte a limitare i consumi di energia, ricorrendo a fonti energetiche rinnovabili, nonché quelli di acqua potabile.

Raggiante il sindaco Giovanni Calabrese: «Portare a termine una struttura così bella, imponente, moderna, in così poco tempo, non è sicuramente da Sud Italia, né tantomeno da Calabria. Siamo orgogliosi di poter offrire alle generazioni future di Locri un edificio congruo con quelle che sono le esigenze attuali». Presenti tra gli altri al taglio del nastro anche il governatore Mario Oliverio, il Procuratore di Locri Luigi D’Alessio e il vescovo Francesco Oliva.

Ilario Balì