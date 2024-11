L’impegno assunto dall’assessore regionale Barbalace è quello di arrivare alla convocazione di un tavolo di confronto per garantire l’apertura delle Terme nel 2016

I segretari dei circoli del PD di Acquappesa e Guardia Piemontese, Rodolfo Trotta e Gianfranco Capua, hanno incontrato presso l’Hotel Hatena di Acquappesa l’Assessore regionale allo Sviluppo economico e promozione delle attività produttive, Carmela Barbalace, in merito problematiche e le prospettive di rilancio delle Terme Luigiane. All’incontro saranno ha preso parte il segretario regionale e deputato del Pd Ernesto Magorno. Sollecitata la necessità di avviare una decisa e concreta azione di rilancio delle Terme Luigiane: la struttura rappresenta un’eccellenza nell’ambito dell'offerta turistica del Tirreno cosentino e di tutta la Calabria, e una straordinaria opportunità in termini di crescita occupazionale ed economica del territorio. L’impegno assunto dall’assessore regionale Barbalace è quello di arrivare alla convocazione di un tavolo di confronto per garantire l’apertura delle Terme nel 2016 alla presenza dei sindaci dei Comuni interessati. Il segretario regionale democratico e l’assessore regionale hanno, infine, incontrato i lavoratori delle Terme che, nei giorni scorsi, avevano anche scritto una lettera al premier per sottoporre all’attenzione del Governo la difficile situazione relativa alla struttura e quindi al mantenimento del livello occupazionale.