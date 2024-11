I sindacati accusano il governo di scarsa attenzione

In attesa degli incontri al ministero per lo Sviluppo Economico di questi giorni, sale la tensione tra i lavoratori Infocontact che oggi e domani saranno in sciopero e hanno avviato diverse iniziative di protesta.



I toni trionfalistici del governo che annunciava di aver salvato i 1590 dipendenti sono tutt'altro che condivisi dalle organizzazioni sindacali e, soprattutto, dai lavoratori che chiedono una maggiore attenzione da parte del governo.



Sono circa cento i lavoratori che, allo stato attuale delle trattative, rimarrebbero fuori dall’azienda, mentre per altri mille circa ci sarebbero drastiche riduzioni di orario e di salario. Per altri trecento precari delle sedi periferiche la chiusura dei loro centri porterebbe molti di questi alla rinuncia al posto di lavoro, visto che rispetto agli stipendi, le spese di viaggio per raggiungere Lamezia quotidianamente sarebbero spropositate I lavoratori di Rende e dei centri periferici collegati hanno scioperato oggi, domani toccherà a Lamezia.



La vertenza, insomma, sembra tutt’altro che risolta.



Tiziana Bagnato