Il governatore presente anche al tavolo del Mise. Ieri i lavoratori erano intervenuti durante la presentazione di Garanzia Giovani

Non è rimasta un’azione isolata e simbolica quella che ha fatto ieri una delegazione di lavoratori Infocontact intervenuta durante la presentazione di Garanzia Giovani. Il governatore Mario Oliverio ha , infatti, immediatamente contattato la Abramo Customer Care, una delle aziende acquirenti, interessate all’indotto di Lamezia e le cui condizioni di acquisto non convincono i lavoratori.



Dalle prime notizie pare però che la telefonata del governatore non abbia sortito effetti in merito ad una possibile rimodulazione dell’offerta. Oggi la delegazione regionale e i tecnici ministeriali incontreranno Comdata e successivamente la Abramo Customer Care. Ma non solo. Oliverio oggi è presente al tavolo del ministero dello Sviluppo Economico dedicato al caso, l’ennesimo tavolo in poche settimane. L’obiettivo è quello di riuscire ad evitare il licenziamento di circa cento persone, evitare la chiusura dei centri periferici e il passaggio alla metà delle ore. Termini che per le due aziende sarebbero perentori, indispensabili per non ricorrere agli ammortizzatori sociali, ma che i lavoratori rifiutano con forza perché per molti di loro significherebbe dovere rinunciare al posto di lavoro o vedere collassare il proprio bilancio familiare.