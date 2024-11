Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli sarà domani in visita a Gioia Tauro e Corigliano Calabro. Alle 9.15, a Gioia Tauro, è previsto l'arrivo del ministro nella sede dell'Autorità portuale per un punto della situazione alla presenza di Anna Aurora Colosimo, prefetto vicario di Reggio Calabria, e del contrammiraglio Andrea Agostinelli, commissario straordinario dell'Autorità portuale. A seguire sono in calendario un incontro con i sindacati e con i lavoratori del porto e un punto stampa.



Alle 12.15, Toninelli arriverà nella sede della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro per un incontro con Franca Tancredi, prefetto vicario di Cosenza, il contrammiraglio Giancarlo Russo, Direttore Marittimo della Calabria e Pietro Di Giovanni, comandante della Capitaneria di Corigliano Calabro. A seguire saluto con il personale della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro. Alle 13:30 invece si terrà un incontro, presente il contrammiraglio Russo, con Pietro Di Giovanni, Comandante del porto, e con Saverio Spatafora, segretario generale dell'Autorità Portuale, per un punto di situazione sul porto di Corigliano Calabro.



Previsti anche incontri con Gianluca Ievolella, Provveditore interregionale per la Sicilia e la Calabria, per un punto sulle principali opere infrastrutturali e di collegamento della Calabria di competenza del Provveditorato. Incontri sono previsti a seguire con una delegazione Anas, composta dal coordinatore territoriale Calabria Giuseppe Ferrara e i dirigenti Vincenzo Marzi, Marco Moladori e Luigi Mupo, e con Sergio Stassi, direttore Infrastrutture Rfi per la Calabria.



Subito dopo il ministro vedrà i sindaci della Calabria Jonica alla presenza del prefetto di Cosenza Paola Galeone, dell'assessore regionale alle Infrastrutture Roberto Musmanno e del presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci. In chiusura anche un incontro con i pescatori del porto di Corigliano. Alle 17, prima della partenza, il ministro terrà un punto stampa.



