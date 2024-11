L’innovativo percorso è il primo a essere istituito in Italia. Resi noti oggi i nomi degli studenti ammessi

Inizieranno il primo di ottobre alle ore 11 presso l’aula “Aurora” le lezioni del corso di laurea magistrale in Intelligence dell’Università della Calabria.

L’innovativo corso di studi, primo a essere istituito nel nostro Paese, è stato promosso dal Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione, unitamente al Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale e del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche. Le domande di ammissione sono pervenute da molte regioni italiane. Per individuare i 19 posti messi a concorso si sono tenute nei giorni scorsi le prove di ammissione, i cui esiti sono stati resi noti oggi dall’Ateneo sul sito http://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?84006.

Le lezioni del primo giorno saranno tenute dal docente referente del Corso in Intelligence Mario Caligiuri e da Concetta Carnevale, docente di valutazione dei rischi di impresa.