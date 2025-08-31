L’Intelligenza artificiale non è (ancora) in grado di sostituire il lavoro umano. L’automazione può aiutare ad implementare le attività lavorative. Lo sostiene lo studio dal titolo “Misurare le implicazioni occupazionali dell’intelligenza artificiale generativa” realizzato e pubblicato da Microsoft Research, la divisione di ricerca e sviluppo su informatica e innovazione tecnologica e digitale della holding di Redmond. Lo studio è stato realizzato utilizzando 200.000 interazioni reali, ma in forma anonima, tra altrettanti lavoratori americani e Copilot, l’assistente IA sviluppato da Microsoft. Tre gli obiettivi della ricerca: appurare quanto frequentemente i soggetti partecipanti al progetto svolgevano un’attività lavorativa con il supporto dell’intelligenza artificiale; con che frequenza l’intelligenza artificiale concludeva con successo l’attività richiesta; quanto dell’attività richiesta poteva essere svolta in autonomia dall’assistente IA.

Raccolta di informazioni e stesura di testi sono tra le funzioni di IA più sviluppate ed utilizzate per finalità di lavoro

Dai risultati emerge che solo una percentuale molto bassa di richieste ottiene una risposta compiuta e soddisfacente da parte dell’assistente virtuale. Tra le attività completate con maggior successo da Copilot vi sono la raccolta di informazioni, la stesura o la modifica di contenuti, l’offerta di assistenza tecnica o consulenze, le attività di traduzione e interpretazione di contenuti linguistici, la risposta a richieste del pubblico e dei clienti.

Le attività svolte con minore soddisfazione riguardano l’analisi complessa di dati, il visual design e le attività statistiche o ingegneristiche. Lo studio è servito a mappare le professioni con la maggiore propensione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale ed a valutare quali categorie potrebbero beneficiare maggiormente dell’utilizzo dei chatbot. Alle risposte emerse dalla ricerca è stato attribuito un voto di pertinenza che ha generato una classifica dei maggiori utilizzatori dell’IA.

L’elenco

Professione

1 Interpreti e Traduttori

2 Storici

3 Assistenti di bordo

4 Venditori di servizi

5 Scrittori e autori

6 Operatori di customer service

7 Programmatori CNC

8 Centralinisti telefonici

9 Agenti di viaggio e biglietteria

10 Annunciatori e speaker radiofonici

11 Impiegati di borsa

12 Educatori per la gestione domestica e agricola

13 Telemarketer

14 Concierge

15 Scienziati politici

16 Giornalisti e reporter

17 Matematici

18 Redattori tecnici

19 Correttori di bozze

20 Host e hostess

21 Editor

22 Docenti di economia (università)

23 Specialisti in relazioni pubbliche

24 Promoter e dimostratori

25 Agenti di vendita pubblicitaria

26 Impiegati nuovi conti

27 Assistenti statistici

28 Impiegati noleggio e sportello

29 Data scientist

30 Consulenti finanziari personali

31 Archivisti

32 Docenti universitari di economia

33 Sviluppatori web

34 Analisti gestionali

35 Geografi

36 Modelli e modelle

37 Analisti di mercato

38 Operatori centrali emergenza

39 Centralinisti

40 Docenti universitari in biblioteconomia

Rivoluzionaria ma non troppo

Dallo studio emerge che l’Intelligenza artificiale può supportare in modo produttivo le attività lavorative ma al momento non è in grado di svolgere integralmente alcuna occupazione. Di certo è in atto una rivoluzione sistemica in cui cambierà il modo in cui il lavoro verrà svolto ma non eliminerà il bisogno di figure umane. L’interazione con l’intelligenza artificiale riguarda le professioni intellettuali senza toccare quelle pratiche e manuali. Può operare sui contenuti testuali ma nulla può sulla dimensione fisica della materia.