La lista dei siti culturali dove verranno effettuati miglioramenti energetici. Risorse anche per la messa in sicurezza di luoghi di culto

Sono 120 i musei statali e i siti culturali selezionati dal Ministero della Cultura per effettuare interventi di miglioramento della propria efficienza energetica. L’importo dei fondi del Pnrr che verrà impiegato sarà pari a 100 milioni di euro. 16 i siti finanziati in Calabria. In particolare si tratta di:

Chiesa di San Francesco d'Assisi di Reggio Calabria: stanziati 92.000,00

Galleria Nazionale di Cosenza 460.000,00

La Cattolica di Stilo 92.000,00

Le Castella di Capo Rizzuto 368.000,00

Museo e parco archeologico Nazionale di Locri 460.000,00

Museo archeologico di Metauros di Gioia Tauro 184.000,00

Museo archeologico e Antiquarium Archeoderi a Bova Marina 276.000,00

Museo archeologico lametino 368.000,00

Museo archeologico Nazionale Vito Capialbi di Vibo Valentia 276.000,00

Museo archeologico Nazionale di Crotone 368.000,00

Museo e parco dell'antica Kaulon di Monasterace 460.000,00

Museo e parco archeologico Nazionale di Capo Colonna a Crotone 460.000,00

Museo e parco archeologico Nazionale di Scolacium a Borgia 460.000,00

Museo statale di Mileto 276.000,00

Museo archeologico Nazionale di Reggio Calabria 755.220,00

Parco archeologico di Sibari 2.781.161,01

La messa in sicurezza dei luoghi di culto

Non solo. Il decreto assegna 240 milioni di euro al finanziamento degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica di 257 luoghi di culto, torri e campanili. In Calabria sono oltre 50. Ecco quali.

Campanile della Chiesa di S.Donato V.M. a Casali del Manco 190.000,00

Campanile della Chiesa di S.Maria Assunta a Casali del Manco 260.000,00

Chiesa dei Santi Niccolò e Biagio a Castiglione Cosentino 2.830.000,00

Chiesa di San Giuliano ed annesso campanile di Castrovillari 1.290.000,00

Campanile S.Michele Arcangelo di Celico 220.000,00

Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli di Corigliano Rossano 3.270.000,00

Chiesa di S.Maria delle Grazie di Domanico 860.000,00

Campanile Chiesa Matrice di Fiumefreddo 470.000,00

Torre dell'Orologio di Fiumefreddo 390.000,00

Campanile della chiesa della Maddalena a Morano Calabro 660.000,00

Campanile del Santuario di San Francesco di Paola 850.000,00

Torre campanaria della chiesa di San Nicola di Pietrafitta 270.000,00

Campanile della Chiesa dell'Assunzione B.V. Maria di Rocca Imperiale 660.000,00

Torre campanaria della chiesa di San Giorgio di Rogliano 280.000,00

Chiesa di S.Leone Vescovo - lanterna di Saracena 165.000,00

Chiesa Santa Caterina d’Alessandria di Cropani 2.200.000,00

Cattedrale S.Maria Assunta di Crotone 2.800.000,00

Chiesa Immacolata Concezione Maria SS delle Anime Purgatorio di Caulonia 2.880.000,00

Chiesa dell'Arciconfraternita del SS.Rosario di Caulonia 1.560.000,00

Chiesa di Sant’Ilarione di Caulonia 4.660.000,00

Concattedrale Basilica Minore in Gerace 6.830.000,00

Chiesa del Soccorso di Giffone 330.000,00

Chiesa di Maria SS. Addolorata di Gioiosa Ionica 1.170.000,00

Chiesa Maria SS. del Rosario di Melicuccà 500.000,00

Chiesa di San Giuseppe di Oppido 690.000,00

Chiesa di Maria SS Assunta di Oppido 700.000,00

Chiesa Concattedrale San Nicola di Palmi 700.000

Chiesa Maria del Soccorso di Palmi 700.000

Chiesa dell'Immacolata di Polistena 620.000

Santuario Madonna della Montagna a San Luca 2.850.000

Basilica Madonna dei poveri di Seminara 2.025.000

Chiesa San Carlo Borromeo di Siderno 1.660.000

Chiesa Maria Santissima del Rosario di Taurianova 470.000

Chiesa del Carmine San Pietro Caridà 935.000

Chiesa dell'Immacolata a Nicotera 700.000

Chiesa San Francesco di Assisi, Tropea 1.100.000

Chiesa dell'Annunziata di Tropea 1.800.000

«Con la pubblicazione dei decreti di assegnazione delle risorse, il ministero guidato da Dario Franceschini – si legge in una nota del Mic- conferma la tabella di marcia del Pnrr e raggiunge tutti gli obiettivi che erano previsti per il 30 di giugno. Questo risultato è stato possibile grazie alla costante e virtuosa collaborazione che le strutture del ministero guidato da Dario Franceschini hanno avuto con il Mef, gli enti locali, le Regioni, l’Anci, le province autonome, il mondo dell’associazionismo, gli operatori economici e le associazioni di categoria». Altri interventi hanno invece riguardato l'efficienza energetica di cinema e teatri.