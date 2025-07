Economia italiana e fatturato dell’industria in calo nel secondo trimestre dell’anno. Lo dicono la stima preliminare del Pil ed il report sulla produzione industriale dell’Istat riferito al mese di maggio. A luglio il prodotto interno lordo nazionale è diminuito dello 0,1% rispetto ai primi tre mesi del 2025. Mentre il fatturato dell’industria è calato del 2,2% in valore e del 2,3% in volume.

Nel primo trimestre la crescita era stata dello 0,3% a livello congiunturale e dello 0,7% a livello tendenziale. La stima preliminare dell’Istat calcola che la crescita dell'economia italiana acquisita per il 2025 è pari a +0,5%. Le ultime previsioni ufficiali del governo, contenute nel Documento di programmazione economica e finanziaria, indicano invece per quest'anno un aumento del Pil dello 0,6%. Sulla produzione industriale ha pesato l’incertezza causata dalla guerra commerciale Usa-Ue.