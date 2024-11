Per l’esportazione di sfusi al primo posto la Spagna. Gli Usa sono stati il maggiore importatore, in un mercato globale che si è ridotto del 5% rispetto al 2021. Continua la crescita delle bollicine rispetto alle quali il Belpaese non ha rivali. Alla Germania il record di import degli sfusi

Nella seconda puntata di approfondimento sull’economia del vino, nazionale e internazionale, utilizzando i dati pubblicati dalla XIV edizione dell’Annuario statistico del Corriere Vinicolo, in partnership con l’Osservatorio del Vino Uiv (Unione Italiana Vini), e in collaborazione con l’Ais (Associazione Italiana Sommelier) ci occuperemo di import ed export (fonte Osservatorio del Vino su dati Dogane, Eurostat e Associazioni dell’Industria vinicola dei vari Paesi selezionati). La congiuntura internazionale, rispetto allo scenario 2022 studiato dal “Corriere Vinicolo”, è peggiorata, in quanto alla tragedia della guerra tra Ucraina e Russia si è aggiunta quella altrettanto distruttiva di Gaza, con complicazioni gravissime nel Canale di Suez che stanno danneggiando in modo serio i commerci da e per l’Europa meridionale e il bacino del Mediterraneo.

Nella prima puntata ci siamo soffermati sui numeri nazionali e internazionali del vino, tra produzione e consumi, ricordando come nel 2022 l’Italia sia risultato il primo produttore al mondo con 49,84 milioni di ettolitri, seguita da Francia (44,35 mln) e Spagna (28,50 mln). Questi tre Paesi che si affacciano sul Mediterraneo (Francia e Spagna hanno anche una sponda atlantica) sono i leader incontrastati nell’economia di Bacco, tallonati, anche se ancora a notevole distanza, da Stati Uniti, Australia, Cile, Argentina, Sudafrica, Germania e Portogallo. Relativamente ai consumi abbiamo già scritto che fatta base 100, il 75% è dato dai vini fermi e il 10% da spumanti e Champagne. Negli utili venti anni, dal 2003, è stata forte la crescita dei consumi di bollicine, vini rosati e bianchi, mentre è rimasta stabile, anche se ancora prevalente, quella dei rossi.

Le importazioni mondiali di vino nel 2022 hanno registrato un calo del 5%: 102 milioni di ettolitri contro i 107 del 2021. La contrazione ha riguardato la vendita di vini imbottigliati (-5%), di vini in contenitori da 2-10 litri (-3%), di vini sfusi (-6%), ma non di spumanti che hanno segnato un leggero avanzamento dell’1%. La nazione che nel mondo ha importato più spumanti e vini confezionati e in bottiglia ha la bandiera a Stelle e Strisce. I 2,06 milioni di ettolitri di spumanti entrati negli Usa nel 2022 corrispondono al 19,1% del totale dell’import globale (10,79 milioni di ettolitri) e a un incremento del 4% sul 2021. Nella graduatoria dei Paesi maggiori importatori di spumanti seguono: Regno Unito (1,68 mln di ettolitri, pari al 15,6% del totale), Germania (680mila ettolitri; 6,3%), Belgio (642mila; 5,9%), Russia (528mila; 4,9%), Giappone (444mila; 4,1%). Tra il 3,3% e il 2,2% si ritrovano altri 6 Stati, nell’ordine: Lettonia, Francia, Svezia, Paesi Bassi, Svizzera, Canada. Di queste prime 12 nazioni nella graduatoria mondiale dell’import di spumanti hanno avuto un segno positivo gli Usa (+4% sul 2021), il Giappone (+43%), la Lettonia (+43%), la Francia (+4%), il Canada (+11%). Valori negativi per Germania (-7%), Belgio (-10%), Russia (-12%), Paesi Bassi (-5%). Si pensi quindi che Usa e Regno Unito hanno rappresentato, nel complesso, più di un terzo delle importazioni mondiali di spumanti (34,7%) nel 2022. I dodici Paesi che abbiamo appena elencato hanno assorbito il 71,5% di tutto lo spumante bevuto del pianeta. Nell’import di spumanti l’Italia, che vanta il primato assoluto nella produzione mondiale, è ventesima: 116mila ettolitri, pari all’1,1% del totale.

Passando ai vini confezionati e in bottiglia, gli Usa si sono confermati nel 2022 il primo acquirente con 7,34 milioni di ettolitri, pari al 13,6% del totale di 53,91 mln (-5% rispetto al 2021). A seguire il Regno Unito (6,34 mln; 11,8%), la Germania (4,91 mln; 9,1%), i Paesi Bassi (4,07 mln; 7,6%), il Canada (2,82 mln; 5,2%), la Russia (2,24 mln; 4,2%), la Cina (2,17 mln; 4,0%), il Belgio (1,97 mln; 3,7%), il Giappone (1,66 mln; 2,7%), il Brasile (1,46 mln; 2,7%), la Polonia (1,17 mln; 2,2%), la Francia (999mila ettolitri; 1,9%). Di tutti questi primi dodici Paesi, pesanti arretramenti rispetto al 2021 sono stati misurati in Cina (-24%), Russia (-21%), Belgio (-13%), Germania (-6%). Negli Stati Uniti d'America, primo mercato, decremento dell’1%. Segni positivi per Canada (+2%), Giappone (+6%), Francia (+1%). Per l’import di vini confezionati e in bottiglia l’Italia non figura nei primi trenta Paesi in graduatoria, e pertanto è stata inserita nella voce “altri”.

Per l’import di vino sfuso (34,25 mln di ettolitri nel 2022, con una flessione del 6% rispetto al 2021), la classifica globale è guidata dalla Germania che ha assorbito il 20,9% del volume totale (7,17 mln di ettolitri). Seguono Usa (14,2%), Regno Unito (13,9%), Francia (13,4%), Portogallo (6%), Italia (4,7%), Cina (3,1%), Canada (3,0%), Danimarca (2,3%), Repubblica Ceca (2,2%), Belgio (1,5%), Svizzera (1,4%) al pari dell’Australia. Nel comparto delle importazioni di vino sfuso le maggiori crescite 2022 su 2021 si sono avute in Repubblica Ceca (+30%), Usa (+10%), Australia (10%). I più consistenti ridimensionamenti, invece, in Italia (-33%), Cina (-12%), Belgio (-10%) e Germania (-9%).

Passiamo all’export. Nel 2022 tutto il pianeta ha esportato 105,44 milioni di ettolitri di vino, con un arretramento del 4% sul 2021, così suddivisi: bottiglie (56,01 mln), spumanti (11,18 mln), sfusi (34,47 mln), confezioni da 2-10 litri (3,79 mln). Aumento del 5% su base annua solo per gli spumanti, e segno meno per vini sfusi (-8%), bottiglie (-3%), 2-10 litri (-1%).

Passiamo all’export. L’Italia è stato il Paese leader nel 2022 per le esportazioni di Spumanti, con 5,11 mln di ettolitri, corrispondenti al 45,8% del totale globale, e crescita del 5% sul 2021. Seguono la Francia (2,37 mln; 21,2%) e la Spagna (1,75 mln; 15,6%). I tre colossi del vino mondiale da soli hanno garantito l’82,6% del volume complessivo di esportazione di spumanti. Quarta posizione per la Germania (3,1%), e poi la Lettonia (2,7%), il Belgio (2,3%), i Paesi Bassi (1,4%), la Lituania (1,4%), l’Australia (1,2%), Singapore (0,9%), Argentina (0,4%) alla pari di Sudafrica e Cile.

Nell’export mondiale dei vini confezionati e in bottiglia, sempre anno 2022, ancora in testa l’Italia: 12,14 mln di ettolitri su 56,01 del circuito planetario (21,7% del totale). Tallona la Francia con 10,05 mln di ettolitri, pari al 17,9%. Terza la Spagna: 7,04 mln di ettolitri (12,6%). Dal quarto posto: Cile (8,6%), Portogallo (4,5%), Germania (4,4%), Australia (4,1%), Argentina (3,3%), Nuova Zelanda (3,1%), Sudafrica (2,8%), Usa (2,5%), Georgia (1,8%), Belgio (1,7%) con lo stesso valore dei Paesi Bassi. Si segnala, nel confronto con il 2021, il più 90% del Belgio e l’incremento del 252% della Lettonia. Francia e Italia, però, rispetto al 2021 hanno avuto un calo, rispettivamente, del 4% e del 2%. Ancora più consistente la marcia indietro della Spagna, che ha perso il 10%, tanto quanto l’Australia e anche l’Argentina. Da segnalare il +29% della Georgia.

Per l’esportazione di vino sfuso, invece, la classifica generale 2022 ha dato la medaglia d'oro alla Spagna: 11,53 mln di ettolitri sul totale di 34,47 (33,5% del mercato mondiale). Alle spalle degli Spagnoli l’Australia: 3,91 mln di ettolitri (11,3%). Medaglia di bronzo per l’Italia: 3,65 mln (10,6%). Seguono Cile (9,4%), Sudafrica (7,1%), Canada (6,1%), Nuova Zelanda (3,5%), Usa (3,5%), Francia (3,4%), Ungheria (2,3%), Argentina (2%), Moldova (1,6%), Macedonia (1,2%), Portogallo (1,1%), Slovacchia (1,0%). Decrementi maggiori, in un confronto con il 2021, per Slovacchia (-53%), Argentina (-42%), Francia (-29%), Usa (-27%), Spagna (-11%), Cile (-9%). Crescita per Ungheria (+49%), Portogallo (+36%), Nuova Zelanda (+9%). Calo del 2% per l’Italia.