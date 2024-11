Klaus Algieri è stato riconfermato alla presidenza della Camera di Commercio di Cosenza durante la seduta di insediamento del nuovo consiglio camerale, alla quale hanno assistito il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli; il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio; il sindaco di Rende, Marcello Manna; il sindaco di Montalto Uffugo, Pietro Caracciolo. Il mandato durerà per cinque anni, fino al 2024.

Ampio consenso

«Ringrazio le imprese, le associazioni di categoria, i sindacati, i rappresentanti dei consumatori e degli ordini professionali – ha commentato Algieri - per avere creduto nella forza di #OpenCameraCosenza. La rivoluzione culturale che animerà anche i nostri prossimi 5 anni alla guida dell’ente camerale fa ormai parte di un patrimonio di idee condivise. Investiremo energie sul capitale umano – ha aggiunto - sulla cultura, sui saperi. La Camera di Commercio di Cosenza ha raggiunto risultati importanti, diventando persino case history per l’Ocse. Come sempre le imprese sono la nostra bussola da posizionare in cima alla piramide camerale».

Unire le differenze per la crescita del territorio

«Innovazione, identità, promozione della cultura e del territorio, trasparenza e ascolto – ha affermato ancora Algieri - saranno elementi che animeranno ancora la nostra governance. Continueremo a costruire reti istituzionali e sinergie tra attori economici, sociali, culturali. Unire le differenze e trovare sintesi sono azioni essenziali per la crescita di tutto il territorio».