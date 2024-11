Prosegue la campagna di informazione del Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio sul “Progetto strategico per la valorizzazione dei borghi della Calabria ed il potenziamento dell'offerta turistica e culturale”, a pochi giorni dall'approvazione definitiva e dalla pubblicazione dell’avviso rivolto ai Comuni per il sostegno nella realizzazione di interventi di valorizzazione turistico-culturale dei borghi calabresi. Venerdì prossimo, 6 luglio, alle ore 16.30, il Presidente Oliverio parteciperà a un incontro, nella Sala Conferenze dell'Unione dei Comuni di Isca Marina, per illustrare il progetto che rappresenta un fatto epocale per la nostra regione, la prima in Italia che sceglie di investire sui propri borghi con coraggio e con una visione chiara e strategica. L'incontro sarà coordinato e introdotto da Michele Drosi, Presidente Fondazione Buozzi Calabria. Relazionerà Mimmo Schiava, Dirigente Beni Culturali Regione Calabria. Durante la manifestazione interverranno sindaci, amministratori locali, organizzazioni sindacali, associazioni, imprenditori e cittadini.

