La vicepresidente della Regione ha illustrato la strategia incentrata sulla proposta della regione come destinazione dei viaggi di istruzioni e sulla predisposizione dei pacchetti promozionali del territorio in collaborazione con le Camere di Commercio

«È il momento di agire insieme, senza polemiche e strumentalizzazioni, per valorizzare l'arrivo al Tito Minniti di Ryanair. Un obiettivo importante che da solo, però, non può produrre i risultati sperati. I turisti devono essere attratti dalla Calabria e dalle sue bellezze, devono scegliere la Calabria e poi confermare questa scelta». La vicepresidente della Regione Giuseppina Princi spiega le azioni intraprese per mettere a frutto le nuove rotte attivate da Ryanair al Tito Minniti di Reggio Calabria dalla fine di aprile.

«Stiamo coinvolgendo le Camere di Commercio per rafforzare e implementare l’offerta turistica creando dei pacchetti promozionali. Stiamo, altresì, contattando gli assessorati regionali dei territori interessati dalle mete nazionali di Ryanair per promuovere la Calabria come destinazione dei viaggi di istruzione. Finora dalla Calabria ci si è spostati alla scoperta delle altre bellissime regioni d’Italia e dell’Europa.

Anche la Calabria può e deve diventare una delle regioni in cui portare le scolaresche in viaggio di istruzione. Stiamo già lavorando per essere pronti a settembre con le nostre proposte». Così prosegue la vicepresidente della Regione con delega all'Istruzione, Giuseppina Princi.

