Con 19.376 pannelli e una potenza di 8,9 MWp, l'impianto è il più grande realizzato da Ferrovie dello Stato. Produrrà energia sufficiente per circa 700 viaggi annui tra Reggio Calabria e Milano

In Calabria «è stato realizzato il più grande impianto fotovoltaico del Gruppo Fs (Ferrovie dello Stato), dotato di circa 20mila pannelli capaci di generare 8,9MWp». In particolare, in un comunicato è spiegato che «Fs Energy, con il supporto tecnico di Rete Ferroviaria Italiana e Fs Engineering, ha attivato in provincia di Reggio Calabria, a Saline Ioniche, nell'ex Impianto delle Officine Grandi Riparazioni (asset di Fs Sistemi Urbani) un nuovo impianto a pannelli fotovoltaici destinato ad alimentare la linea di trazione elettrica dei treni».

L'impianto fotovoltaico «è connesso a una Sottostazione Elettrica ferroviaria che è in grado di trasformare e convertire l'alta tensione in una forma adatta ad alimentare gli azionamenti e i motori dei treni. Il collegamento alla sottostazione elettrica di Saline Ioniche consente l'integrazione diretta della produzione di energia con la rete di trazione ferroviaria a 3mila V in corrente continua, contribuendo a rendere l'approvvigionamento energetico dei servizi ferroviari più stabile, sicuro, sostenibile e competitivo».

Quello di Saline Ioniche «è il quarto impianto del Gruppo FS attivo in Italia, oltre quelli di Padova, Foggia e Arezzo, ed è anche il più grande con i suoi 19.376 pannelli, con una produzione annua stimata di 14,07 GWh, equivalenti all'energia necessaria per effettuare 700 viaggi in treno fra Reggio Calabria e Milano con energia rinnovabile autoprodotta dal Gruppo Fs. Continua l'impegno green del Gruppo Fs nella produzione di energia rinnovabile, che vede FS Energy impegnata in prima linea nel garantire un approvvigionamento energetico progressivamente più sicuro, sostenibile e stabile. L'attivazione dell'impianto di Saline Ioniche rappresenta un importante passo avanti nel processo innovativo di decarbonizzazione del trasporto ferroviario nazionale».