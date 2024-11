Rappresentanti del mercato economico coreano domani in visita a Lamezia Terme

Al via domani nella sede dell’Unioncamere Calabria, a Lamezia Terme il progetto “La Calabria in Asia - Rotta verso la Corea del Sud”. L’iniziativa dalla durata di tre giorni, promossa dal dipartimento “Presidenza” della Regione Calabria, è organizzata dal settore "Cooperazione ed Internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi" insieme a SPRINT Calabria ed in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Corea (ITCCK) si pone come obiettivi quello di incoraggiare l’esportazione dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli verso la Corea del Sud, promuovere il turismo coreano verso la Regione Calabria e sostenere l’attivazione di rapporti di collaborazione nell’ambito della principale eccellenza sud coreana ovvero l’ICT (Information and Communications Technology). Gli operatori coreani che arriveranno a Lamezia saranno accompagnati dal Dott. Roberto Martorana segretario generale della Camera di Commercio italiana in Corea, e saranno rappresentanti, rispettivamente, di un’agenzia coreana di promozione della tecnologia dell’informazione, di un’associazione di tour operators, una società di importazione di prodotti agroalimentari e una società di importazione di vini a cui inoltre si aggiungerà un portavoce della testata giornalistica The Korea Times.