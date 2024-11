La 56esima edizione del Vinitaly verrà inaugurata a Veronafiere domenica 14 aprile. La Calabria si proporrà con un’area collettiva organizzata dalla Regione e dall'Arsac alla quale parteciperanno circa 80 cantine, tra i nomi più storici e blasonati e le proposte più recenti. Nell’area della collettiva, allestita nel Padiglione 12, si svolgeranno una serie di attività promozionali. Si partirà domenica 14, alle ore 10.30, con un “Il Cirò secondo Luca. Viaggio nella storica denominazione del Cirò”, che vedrà la partecipazione del noto sommelier ed esperto Luca Gardini, curatore della Guida ai vini de L’Espresso.

Proprio in questi ultimi mesi l’area vitivinicola del Cirò è stata impegnata, attraverso il proprio Consorzio di tutela, presieduto da Raffaele Librandi, a conseguire l’ambito traguardo della Docg, il primo della Calabria. L’area vitivinicola del Cirò, interamente compresa nella provincia di Crotone, è la più estesa e importante della regione. Il vitigno principe a bacca nera dell’area è il Gaglioppo, mentre quello a bacca bianca è il Greco Bianco. In questo territorio, uno dei più antichi del Mediterraneo per vocazione vitivinicola, permangono numerosi altri vitigni autoctoni segno di una biodiversità assolutamente significativa e degna di nota.

Nella stessa giornata di domenica 14 aprile si terrà, alle ore 14.00, il convegno intitolato “Dove tutto è cominciato. Enotria, Magna Grecia e Vinitaly: le radici del futuro”. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo.