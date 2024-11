VIDEO | A consegnarle in aula Marco Silvestroni, deputato di Fratelli d’Italia: «Sono i sogni, le speranze e i sacrifici dei commercianti italiani che hanno sempre fatto la loro parte pagando le tasse»

Coronavirus e crisi economica. Su questo binomio si è concentrato l’intervento di Marco Silvestroni, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati. L’esponente politico, in una nota, ha spiegato: «In aula alla camera ho voluto consegnare 340 chiavi che una volta aprivano le serrande di tanti esercizi commercianti del mio collegio che è il territorio dove vivo e sono cresciuto. Sono tante di Albano e della zona dei castelli Romani ma simbolicamente quelle di tutte le botteghe Italiane che con le prescrizioni della fase 2 di Conte non potranno più riaprire».





«Ho ritenuto doveroso farmi loro portavoce perché – aggiunge Silvestroni - nonostante tutto non vogliano mollare ma adesso non c'è la fanno più. Quelle chiavi consegnate a Conte e ai suoi esperti, sono i sogni, le speranze e i sacrifici dei commercianti italiani, che hanno sempre fatto la loro parte pagando le tasse, difeso i loro dipendenti e retto l'economia della Nazione».