Ha vinto un milione di euro giocando solo un euro. E' accaduto a San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Il fortunato giocatore, nella serata di domenica primo dicembre, ha tentato la sorte con il gioco numerico a quota fissa di Lottomatica MillionDAY, indovinando la combinazione di 5 numeri vincenti e realizzando così la vincita a sei zeri. I numeri vincenti dell'estrazione sono stati 6, 14, 19, 31 e 39. La vincita realizzata a San Luca è la 86esima dalla nascita del gioco. Fino ad oggi il MillionDAY ha distribuito vincite in tutta Italia per circa 214 milioni di euro, con circa 25.254 vincite da mille euro.