Pronti due edifici già destinati a scuola. Ma appartengono ad un privato

Il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci ha assunto l’impegno di individuare entro il 30 novembre, la nuova sede in cui allocare, dal prossimo anno scolastico, le classi del triennio del Liceo Fermi costrette a traslocare dal plesso di Via Isnardi dichiarato inagibile. Parliamo di circa un migliaio di studenti.

Disponibili i locali dell'ex Istituto Majorana

Da Castrolibero il sindaco Giovanni Greco, sulla scorta di quanto proposto poco prima dal consigliere regionale Orlandino Greco, i due sono omonimi e non legati da rapporti di parentela, ha caldeggiato l’utilizzo delle due strutture, chiuse ormai da oltre cinque anni, che ospitavano, prima dell’inaugurazione del nuovo villaggio scolastico, l’istituto tecnico commerciale e per geometri “Ettore Majorana”. «L’amministrazione comunale che mi onoro di presiedere si è sempre mostrata sensibile e partecipe alle diverse problematiche espresse dal mondo della scuola – scrive Giovanni Greco in una nota - E’ nostra premura, quindi, continuare a dimostrare vicinanza alla dirigente scolastica dell’istituto Fermi nonché a tutte le famiglie impegnate nella crescita e nella formazione dei propri figli» sottolinea il primo cittadino.

La Provincia dovrebbe pagare l'affitto?

Il suo slancio di generosità è encomiabile. Pronto a mettere a disposizione due edifici per garantire la continuità dell’istruzione agli studenti del Fermi. Peccato che egli non ne disponga la proprietà: i plessi in questione infatti appartengono ad un privato. Bene ha fatto il sindaco a segnalare la disponibilità della struttura, ammesso che lo stato di abbandono degli ultimi tempi non ne pregiudichi l'impiego, ma sarebbe bene precisare anche il prezzo di questa soluzione per le casse pubbliche.

Salvatore Bruno