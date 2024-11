Grande orgoglio per le risorse di un territorio ricco di storia ed anche per le radici profonde di una famiglia nobile e antica

Una nuova sfida per la Baroni Capoano di Cirò Marina (Crotone), conosciuta in Italia e all’estero per i propri vini: la produzione di olio extravergine di oliva. Massimiliano Capoano, alla guida dell’azienda sin da ragazzo, sta lavorando intensamente non solo sul perfezionamento continuo delle proprie etichette vinicole, ma per primeggiare nell’enoturismo e per dare valore all’oro verde di Calabria, appunto l’olio Evo. Le secolari piante di olivo che da sempre hanno accompagnato le vigne dei Capoano sono state implementate nel tempo e l’etichettatura dell’olio extravergine è ormai una realtà.

Massimiliano ha un attaccamento strutturale alle radici, sia familiari sia del territorio: con orgoglio ricorda le personalità illustri che hanno caratterizzato nei secoli la sua antica famiglia (tra scienziati, giuristi, storici, artisti, ecclesiastici), e con ancora più intensità emotiva decanta i pregi del territorio cirotano che vanta la più estesa Dop della regione. I visitatori e i turisti che sempre più numerosi raggiungono in ogni stagione le cantine e la bottaia dei Baroni Capoano possono degustare sia vini di qualità sia un olio extravergine di oliva generato da cultivar autoctone e meridionali. Tra un sorso di Don Raffaele, l’etichetta che esprime il Cirò Dop Rosso Classico Superiore Riserva, un Gaglioppo in purezza che esalta le proprietà organolettiche del principe dei vitigni autoctoni cirotani, e una bruschetta condita con olio extravergine di oliva che parla il linguaggio della Dieta Mediterranea, un incontro con la storia aziendale dei Baroni Capoano consente di calarsi appieno nello spirito più profondo di un territorio che vanta origini enotrie e magnogreche documentate da evidenze storiche e archeologiche di primissimo livello.