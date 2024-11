Tutto pronto per celebrare il centenario dell’Istituzione della Questura di Cosenza. Illustrato alla stampa dal questore della città dei bruzi, Giovanna Petrocca, l’intenso programma previsto per la ricorrenza. L’appuntamento per i festeggiamenti ufficiali è in programma martedì mattina 26 febbraio al teatro “Rendano”.

La provincia di Cosenza copre il 45% del territorio calabrese, una vasta area dunque in cui opera la Questura del capoluogo bruzio. Tantissimi i sindaci che aderiranno all’ evento al quale prenderanno parte anche studenti del Liceo statale “Lucrezia Della Valle”. Saranno 2 ore intense e ricche di prestigiosi ospiti. Nell’occasione, Maria Elena Cribri, referente filatelico dell’area sud di Poste italiane, ha annunciato l’attivazione di un annullo filatelico recante la dicitura “1919-2019 Questura di Cosenza “Cento anni di legalità” .