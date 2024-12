Lunedì 30 dicembre, su LaC Tv, alle ore 17.45, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play), nuova puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della puntata la giovane imprenditrice vitivinicola Giovanne Artese, titolare delle omonime cantine che hanno sede a Porto Salvo di Vibo Valentia. Con vigneti coltivati nel territorio di Zambrone, basse colline affacciate su uno splendido tratto di Mar Tirreno, le Cantine Artese hanno lavorato con grande impegno sulla positiva riscoperta dello Zibibbo, vitigno autoctono calabrese molto diffuso, nei decenni passati, nel Vibonese. Grazie a pochi imprenditori coraggiosi, lo Zibibbo è ritornato sui mercati più attenti alle nicchie di qualità e alle radici identitarie più autentiche. Accanto allo Zibibbo, che Giovanna Artese presenta sia nella versione fermo secco, sia dolce da uve passite, molto interessante anche la lavorazione di un altro vitigno autoctono: il Magliocco Canino. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.