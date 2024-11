Davide contro Golia. O meglio: i piccoli imprenditori dell’agroalimentare contro le potenti multinazionali. Una sfida persa in partenza? Non proprio, perché la consapevolezza dei consumatori cresce. A Dentro la Notizia, il format di approfondimento a cura della redazione giornalistica di LaC News24, le esigenze di sostegno all’economia regionale, e al suo sistema di export, si sono intrecciate pienamente con le esperienze dei piccoli e medi rivenditori di prodotti ortofrutticoli che tengono alta la bandiera delle tipicità e quindi delle identità territoriali.

In studio con il conduttore Pier Paolo Cambareri, il responsabile del settore Sviluppo dell’identità territoriale del Network LaC, Massimo Tigani Sava, inviata in esterna la giornalista Rossella Galati, ospite della struttura “Il mago della frutta” di Alessandro Pitingolo. La sua storia di resistenza assurta a modello di una Calabria che produce economia per sé, per i propri dipendenti e per l’intera filiera dell’ortofrutta rappresenta la chiave per una nuova narrazione di una terra che non vuole arrendersi alle regole delle multinazionali che puntano ai numeri trascurando, talvolta, gli interessi di tracciabilità e sicurezza alimentare per i consumatori. Dall'ortofrutta alle "colazioni" speciali di Pitingolo, con i suoi panini a base di prodotti tipici locali, il passo è stato breve al pari del successo riscontrato proprio sulla scia delle esigenze di sostegno ai piccoli produttori dei vari centri calabresi.

Convergenti le posizioni delle persone intervistate nel corso del format: acquistare sotto casa i prodotti della terra non necessariamente significa dover spendere di più. Un concetto che tende a ribaltare la vulgata comune, sebbene è chiaro che prodotti ottenuti in ambito di nicchia possano costare qualcosa in più per via della ricerca della qualità che poi è elemento chiave di competitività. Nel corso della puntata, anche la testimonianza di un altro imprenditore ortofrutticolo di Soverato che ha sottolineato l’esigenza di interfacciarsi costantemente con i consumatori proprio per assicurare freschezza, qualità e convenienza ai clienti.

Una puntata, insomma, che intende valorizzare le piccole realtà che, pur di resistere, vanno incontro a ostacoli e difficoltà di ogni tipo consapevoli anche della missione strettamente identitaria che si cela dietro il proprio lavoro: valorizzare i prodotti tipici e riproporli allo scopo di mantenere vivo lo spirito antico delle tradizioni che, per una terra come la Calabria, restano la chiave di una attrattività turistico-gastronomica che spinge migliaia di turisti a sceglierla come meta per le proprie vacanze.

Puoi rivedere la puntata odierna di Dentro la Notizia su LaC Play.