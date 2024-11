VIDEO | Alessio Cassano , presidente dell’Associazione Lucio Ferrami, ribadisce: «La malavita si sta riorganizzando ma nell'80 per cento dei casi non si denuncia»

Cosenza non è un’isola felice. Alessio Cassano, presidente dell’associazione antiracket Lucio Ferrami, non ha dubbi: la malavita si sta riorganizzando, puntando a stringere le attività commerciali nella morsa delle estorsioni. Le minacce non sono plateali, ma efficaci, gli imprenditori abbassano la testa. E scelgono di pagare senza rivolgersi alle forze dell’ordine. Almeno l’ottanta per cento delle richieste di pizzo non vengono denunciate. Ed è proprio in questo sottobosco di omertà, nascosto alle cronache ed agli inquirenti, che prosperano gli affari della criminalità. Ecco l'intervista.