Offrire l’accesso al credito a chi con i canali usuali non potrebbe mai accedervi. E’ questo lo scopo del nuovo sportello della Caritas Diocesana di Lamezia Terme che da oggi offre prestiti ai meno abbienti

Contrastare la povertà e il disagio sociale non tramite l’assistenzialismo, ma tramite l’avvio di percorsi che abbiano come obiettivo finale l’autonomia della persona e la valorizzazione delle sue risorse individuali. La Caritas Diocesana di Lamezia Teme sintetizza così lo scopo della nascita di un punto informativo denominato ‘Prestito della Speranza’ volto ad agevolare l’accesso al credito a persone e microimprese in condizioni di disagio.

Sarà aperto tutti i lunedì e i mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 e cercherà di sostenere quelle categorie fragili che difficilmente avrebbero accesso al credito tramite gli strumenti ordinari.

Nel punto informativo saranno raccolte le domande per accedere al fondo, successivamente valutate da un’associazione di impiegati bancari in pensione.

I destinatari del prestito possono essere persone in difficoltà economico-finanziaria, disoccupati e cassaintegrati, giovani in cerca di prima occupazione, lavoratori precari, giovani coppie all’inizio del loro percorso di famiglia giuridicamente riconosciuta o in fase di costituzione, categorie di persone disagiate in grado di intraprendere un nuovo progetto di lavoro. Ma anche microimprese che incontrano difficoltà di accesso al credito.