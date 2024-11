Lo ha annunciato il segretario Alfredo Iorno in una conferenza stampa: «Non si può fare cassa sulla carenza di personale»

La Cgil calabrese ha presentato alla Procura di Catanzaro un esposto in cui ha denunciato la mancata pubblicazione del cosiddetto "decreto assunzioni”, il Dca 50 con cui la struttura commissariale ha autorizzato l'assunzione di circa 600 tra infermieri e personale sanitario all'interno delle aziende calabresi. La notizia è stata diffusa durante un incontro ad hoc organizzato dalla Cgil a Lamezia cui hanno preso parte Alfredo Iorno, segretario della Funzione Pubblica Cgil, Angelo Sposato segretario generale Cgil Calabria e della segreteria Fp Cgil.

Il sindacato di beghe tra dirigenza regionale e commissario non ne vuole sapere. Punta alle assunzioni. Soltanto pochi giorni fa il dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute, Riccardo Fatarella aveva dichiarato il decreto 50 illegittimo poiché non sottoscritto dalla struttura commissariale nella sua interezza. Ma per la Cgil ne va di mezzo la salute dei cittadini e la polemica non è altro che “stucchevole”. Per Iorno “non si può pensare di fare cassa sulla carenza di personale. Il segretario si è poi detto disponibile anche ad essere ascoltato dalla Procura. “Non possiamo più tollerare oltre, abbiamo strutture che stanno collassando”, ha concluso Sposato.

Tiziana Bagnato