La Cooperativa Malgrado Tutto e i suoi immigrati hanno finalmente un affidamento formale che riveste di ufficialità l’opera di pulizia e manutenzione del verde e del decoro urbano che da tempo prestano a titolo gratuito. Aree verdi estensive, pertinenziali stradali e fontane saranno affidate a loro per otto mesi in virtù del bando a cui hanno partecipato tramite Mepa e a cui hanno concorso solo in due.

Alla Malgrado Tutto va un affidamento di 119.350,14 euro oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di 3.777,93 euro, per un totale quindi di 123.128,07 euro.

A lavorare saranno come sempre gli immigrati della cooperativa, contrattualizzati e formati dalla stessa.