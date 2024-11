Il Master in “Mobilità elettrica ed economia circolare” (Meec) dell'Università della Calabria ha ospitato, a Lamezia, il 36esimo incontro del tavolo di lavoro del gruppo TC21X WG05 del Cenelec, il Comitato europeo di normazione elettrotecnica) a Lamezia, grazie al supporto del Dimes, il Dipartimento di Ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica dell'Unical. Questo gruppo del Cenelec è responsabile dello sviluppo di standard sulla performance e durabilità delle batterie per mezzi di trasporto leggeri. Gli esperti si erano dati appuntamento in Calabria, una regione che sta mettendo in campo nuove sfide nel settore, nella scorsa primavera, durante il primo incontro tenutosi a Bruxelles.

L’iniziativa dell'Unical fa parte delle attività di terza missione dell'università, che mira a creare sinergie tra il mondo accademico, l'industria e le istituzioni locali. I partecipanti al gruppo di lavoro hanno avuto anche la possibilità di visitare la piattaforma di trattamento rifiuti della Ecosistem srl, attualmente il più esteso del sud Italia, offrendo un'importante opportunità di discutere pratiche sostenibili e innovazioni nel settore della gestione dei rifiuti. Il professore Gregorio Cappuccino, direttore del Meec, ha dichiarato: «La terza missione dell'università è fondamentale per costruire un ponte tra il mondo accademico e la società. Sono molto felice di aver organizzato il 36° incontro del WG05 qui a Lamezia, portando esperti da tutta Europa e da importanti aziende come Panasonic, Bosch, Decathlon, Paul Lange, Sortbat, JRC e Yamaha per conoscere meglio la nostra realtà. Attraverso iniziative come questa, il Master in Mobilità Elettrica ed Economia Circolare mira ad essere un momento di unità tra le industrie locali, le realtà internazionali e l'università, promuovendo uno scambio di conoscenze e competenze che sia trasversale e arricchente per tutti i soggetti coinvolti. Desideriamo esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti a tutti i membri del gruppo di lavoro del Cenelec, che subito dopo l'ultimo incontro tenutosi ad aprile a Bruxelles hanno accettato con entusiasmo la proposta di tenere il prossimo incontro qui in Calabria. Ringraziamo anche Ecosistem e il suo ceo Salvatore Mazzotta per averci ospitato, dimostrando grande interesse per l'iniziativa e fornendo un contesto prezioso per la discussione su temi chiave della sostenibilità».

Per l’amministratore delegato della Ecosistem, l’avvocato Salvatore Mazzotta, «è stata un’occasione importante e costruttiva ricevere la delegazione europea guidata dal professore Cappuccino. La sinergia con l'Università della Calabria sulla ricerca e l'innovazione in materia di economia circolare e nel caso di specie sul riciclo e riutilizzo delle batterie elettriche rappresenta per la nostra azienda un modo per offrire un piccolo contributo in termini di esperienza nell'attuale dibattito tecnico-scientifico rivolto alla ridefinizione delle norme tecniche che a livello europeo regolamenteranno le pratiche di corretto recupero ed utilizzo delle batterie. Continua quindi il nostro impegno in questa direzione e a tal proposito rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare con l'Università per la valorizzazione del territorio e la formazione di giovani talenti». Il Master MEEC continua a distinguersi per la sua vocazione internazionale e il suo impegno nella formazione di esperti capaci di gestire sistemi e strutture per la mobilità sostenibile, contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative per un futuro più verde.